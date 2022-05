Le suspect de quatre vols dans des voitures arrêté à Bruxelles: "Il était dans une voiture en train de fouiller"

Des inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles ont arrêté, dans la nuit du 2 au 3 mai derniers, un homme soupçonné d'avoir commis quatre vols dans des véhicules, a indiqué la zone ce jeudi. Le suspect a été arrêté alors qu'il commettait un cinquième vol. Il a été mis à disposition du parquet et est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel fin du mois.



"La police a reçu un appel indiquant que quelqu'un volait dans les voitures, rue de Gravelines à Bruxelles. Une équipe a été envoyée sur place et a trouvé le suspect de ces vols un peu plus loin, dans la rue de la Pacification. Il était dans une voiture, côté passager, en train de fouiller. La voiture n'était pas verrouillée. Le suspect a été arrêté sans incident", a expliqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Il est apparu que le suspect n'est pas inconnu de la police

"Dans la rue de Gravelines, deux voitures, dont celle de la personne qui a averti la police, ont été trouvées avec la vitre avant droite cassée. De même pour deux autres voitures un peu plus loin, sur le boulevard Clovis", a-t-elle précisé. "Il est apparu que le suspect, qui n'est pas inconnu de la police, était libre sous conditions", a ajouté la police.

Après audition, l'individu a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles le 27 mai prochain.