Le toit du magasin Leen Bakker de Marche-en Famenne s'effondre

(Belga) Le toit du magasin Leen Bakker de Marche-en-Famenne s'est effondré mercredi soir, vraisemblablement suite aux intempéries, rapportent plusieurs médias locaux. Selon les pompiers et la police déployés sur place, l'accumulation d'eau sur la toiture pourrait être à l'origine du sinistre.

Aucun blessé n'est à déplorer, l'incident s'étant produit plusieurs heures après la fermeture de l'établissement. "On se dit qu'on a de la chance que ce ne soit pas arrivé en journée", commente une employée descendue sur place. Les dégâts matériels sont par contre très importants. D'après les premières constatations, l'accumulation d'eau à la suite des abondantes précipitations des derniers jours pourrait avoir entraîné l'effondrement de la toiture plate. Les pompiers de Marche-en-Famenne, la zone de police Famenne-Ardenne et le service Travaux de la commune sont descendus sur les lieux pour sécuriser le site. "Nous allons interdire l'accès au parking et patrouiller sur place, notamment pour éviter les pillages", indique le commissaire Didier Lambert. Le magasin avait pu reprendre ses activités voilà quelques semaines après la réouverture des commerces dits "non-essentiels". (Belga)