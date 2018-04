Le trafic à l'arrêt suite à un carambolage sur le Ring de Bruxelles

Le trafic est à l'arrêt sur le Ring de Bruxelles ce vendredi matin. Un carambolage s'est produit sur le Ring extérieur entre le viaduc de Vilvorde et Jette, en direction de Grand-Bigard.



Patrick, un auditeur de Bel RTL, a confié qu'il était toujours coincé dans ces embouteillages et que ça n'avance pour ainsi dire pas du tout. Le dépannage des véhicules accidenté est toujours en cours et prend du temps. Ce n'est que vers 8h30 que la chaussée a été dégagée.

Les files remontent aussi depuis Meise sur la A12, ainsi que dans l'autre sens ou des files de curieux se forment entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem.