Le trafic aérien interrompu cette nuit par manque de contrôleurs: "Ils se sont fait porter malade"

Le trafic aérien a été interrompu cette nuit sur tout le territoire par manque de personnel au sein de l'entreprise publique autonome Skeyes, La situation devait être rétablie ce matin à 6h. Des aiguilleurs du ciel se sont fait porter malade, d'après une information de la VRT, confirmée à l'Agence Belga par Skeyes.

"Nous avons reçu une série de certificats en très peu de temps pour le centre de contrôle Canac et n'avons pas pu réunir suffisamment de personnel pour assurer le service de nuit", a expliqué le porte-parole de Skeyes, Dominique Dehaene. "Cela signifie que le trafic a été quasi totalement interrompu entre 23h00 et 06h00 dans les aéroports et l'espace aérien belges".

Des dizaines de vols cargo n'ont pas pu atterrir comme prévu en Belgique la nuit de vendredi à samedi en raison de l'interruption du trafic aérien dans l'espace aérien belge. Seul un vol passager pour Moscou a été annulé à l'aéroport de Zaventem. "La situation est redevenue normale à Brussels Airport et les départs et arrivées peuvent s'effectuer selon le schéma prévu, moyennant juste quelques retards au niveau des arrivées qui étaient prévues avant 06h00 du matin", a souligné Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport situé à Zaventem.

L'entreprise publique autonome Skeyes a fait savoir samedi matin que les opérations de contrôle de l'espace aérien belge avaient repris à 06h00 et que le service serait pleinement opérationnel dès 07h00, les aiguilleurs du ciel étant désormais en nombre suffisant.

C'ACV-Transcom (CSC-Transcom) avait indiqué qu'il ne mènerait pas d'actions de grève chez Skeyes durant la semaine de carnaval. Le syndicat chrétien y avait déposé un préavis de grève au début du mois de février. La grogne du personnel est liée à une série de dossiers, et notamment aux demandes en matière d'interruption de carrière. Environ 25 points ont été listés par l'ACV-Transcom.

Kurt Callaerts de l'ACV-Transcom déplore que la direction de l'entreprise publique autonome Skeyes, était au courant de l'indisponibilité d'aiguilleurs du ciel jeudi, menant à une fermeture de l'espace aérien belge la nuit de vendredi à samedi. Selon Skeyes, une série de certificats ont été rendus en très peu de temps.

"Skeyes n'a pas anticipé le nombre de malades, dont certains sont en congé maladie de longue durée et d'autres déjà au repos à la maison depuis plusieurs jours", explique M.Callaerts, qui déplore un jeu du "valet puant" de la part de la direction.Selon lui, il était évident dès jeudi qu'il manquerait du personnel si bien que la direction a tenté de convaincre des collaborateurs sur base volontaire, sans parvenir à réunir assez d'employés. La situation n'était donc en rien une surprise selon M. Callaerts, d'autant plus alors qu'une série de dossiers restent en souffrance, dont des demandes en matière d'interruption de carrière.

A côté de l'interruption de carrière, les nominations et les primes figurent parmi les inquiétudes, ainsi que le nouveau centre de formation à Steenokkerzeel, ouvert via une co-entreprise dont la transparence est mise en question par le syndicat chrétien.