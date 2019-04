Le trafic ferroviaire interrompu entre Hal et Tournai: un corps a été découvert sur les voies

La circulation des trains a été interrompue mercredi matin, peu avant 7h, sur la ligne 94 entre Hal et Tournai, a indiqué un porte-parole du gestionnaire du réseau Infrabel. De grosses perturbations sont attendues sur la ligne en raison de l'heure de pointe. Certains trains sont déviés entre Ath et Hal, ajoute la SNCB sur son site internet.



Un corps a été aperçu le long des voies à hauteur de Silly mais il ne s'agirait pas d'un accident ferroviaire, précise Infrabel. Le trafic des trains a été interrompu pour permettre à la police et au parquet de se rendre sur les lieux.