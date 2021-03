Le trafic ferroviaire interrompu entre Liège et la frontière allemande

(Belga) Les trains ne circulaient pas depuis la première heure, dimanche matin, entre Liège-Guillemins et la frontière allemande (ligne 37), a indiqué Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. L'interruption concerne les deux sens de circulation.

Des travaux de modernisation de la signalisation ont été réalisés durant la nuit de samedi à dimanche et devaient se terminer à 05h00 dimanche. Un problème informatique est cependant intervenu. Il doit encore être identifié et résolu, ce qui empêche la remise en service de la signalisation, précise Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. "Dans ces conditions, il n'est pas possible de relancer le trafic." "Nos équipes sont à pied d'œuvre mais se trouvent actuellement dans l'impossibilité de fixer un délai pour la résolution du problème", ajoute-t-il. Aucune alternative n'est actuellement disponible pour les voyageurs. (Belga)