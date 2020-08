Le trafic ferroviaire interrompu sur la ligne entre Bruxelles-Midi et Charleroi

Le trafic ferroviaire est interrompu depuis 14h15 sur la ligne reliant la gare de Bruxelles-Midi à Charleroi à cause d'un feu de traverse, a indiqué vendredi un porte-parole d'Infrabel. Les pompiers sont sur place mais l'incident devrait générer des embarras à l'heure de pointe de l'après-midi.

L'incident s'est produit à hauteur de Calvoet et Linkebeek, bloquant deux trains qui, pour l'un, a dû faire demi-tour vers Bruxelles-Midi et, pour l'autre, a finalement pu reprendre sa route. Les pompiers ont demandé à une équipe technique d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, de se rendre sur place pour des raisons liées à la tension électrique. On ne sait pas encore quand la circulation des trains pourra reprendre. Les feux de traverse sont plus fréquents lors d'épisodes combinés de sécheresse et de chaleur.