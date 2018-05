Le train Tournai-Bruxelles stoppé à Leuze-en-Hainaut: trois individus ont agressé un accompagnateur du train

Un témoin nous a prévenus via notre bouton orange Alertez-nous: le train Tournai-Bruxelles de la ligne 94 a été arrêté dans la gare de Leuze-en-Hainaut. "Un accompagnateur a été agressé ce mercredi vers 15h30. La police des chemins de fer et la police locale sont intervenues", nous a écrit le témoin.







Du côté de la SNCB, le porte-parole nous a confirmé l'information. "Il y a bien eu une agression sur la ligne 94. La police a interpellé trois personnes. Ils devront expliquer leurs actes devant les agents et la justice. L'accompagnateur du train a demandé à arrêter son service et le train a été supprimé au-delà de Leuze-en-Hainaut", a indiqué Thierry Ney.



Aucune information sur l'état de santé de la victime et sur les circonstances de l'agression n'ont été précisées.

Il n'y a aucune impunité pour les agressions

Le porte-parole de la SNCB demande aux voyageurs de respecter le personnel de la société de transport. "Ces personnes assurent une mission de service public, avec aussi un rôle en matière de sécurité et d'information des voyageurs. Il n'y a aucune impunité pour les agressions. La SNCB va évidemment faire le nécessaire pour obtenir réparation du préjudice. Et l'accompagnateur pourra poursuivre ces personnes", a conclu Thierry Ney.