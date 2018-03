Le tueur en série malinois, Renaud Hardy, condamné à la réclusion à perpétuité

Le jury de la cour d'assises de Tongres a condamné jeudi après-midi Renaud Hardy à la réclusion à perpétuité ainsi qu'à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 15 ans.



Mercredi, le jury avait déclaré le tueur en série de 55 ans coupable de l'ensemble des faits. Il était accusé du viol avec torture et de l'assassinat de Maria Walschaerts (82 ans) et de Linda Doms (52 ans), ainsi que de deux tentatives d'assassinat, sur l'actrice Veerle Eyckermans et une doctoresse. Plus tôt dans la matinée de jeudi, le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité à l'encontre de l'accusé. De son côté, sans suggérer de peine, l'avocat de Renaud Hardy, Frédéric Thiebaut, avait essayé de convaincre le jury de tenir compte de trois circonstances atténuantes, un casier judiciaire vierge, la personnalité de son client et sa maladie de Parkinson, pour décider de la peine. Lors de sa dernière prise de parole avant une délibération du jury de près de 3h00, Renaud Hardy avait déclaré toujours se demander pourquoi il avait agi de la sorte et avait qualifié sa peine à venir de "catastrophe".