Le tueur en série malinois Renaud Hardy déclaré coupable sur toute la ligne

Le jury de la cour d'assises de Tongres a jugé mercredi que Renaud Hardy était coupable sur toute la ligne. Il était accusé du viol avec torture et de l'assassinat de Maria Walschaerts (82 ans) et de Linda Doms (52 ans), ainsi que de deux tentatives d'assassinat, sur l'actrice Veerle Eyckermans et la doctoresse A. H.



Le jury s'était retiré mercredi vers 12h30 pour répondre aux 25 questions sur la culpabilité de Renaud Hardy. La principale inconnue était de savoir si le jury allait suivre la thèse de la défense, qui affirmait que l'accusé n'était pas responsable de ses actes et devait dès lors être interné. La délibération sur la peine doit avoir lieu jeudi, après une dernière prise de parole du procureur et de la défense.