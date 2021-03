Le voyage de rêve de Fanny anéanti par la pandémie mondiale: "L'année 2020 devait être magnifique et ce fut une catastrophe"

Dans l'émission "Images à l'appui" ce soir après le RTL Info 19h, Fanny, une jeune femme raconte comment son voyage de rêve en Grèce a été bouleversé.

"L'année 2020 devait être magnifique et au final, c'est une vraie une catastrophe", confie Fanny en larmes. La jeune femme devait partir en vacances avec sa compagne en Grèce en 2020. Les deux jeunes femmes s'étaient payées un voyage de rêve pour une valeur de 3.400 euros. "Tout était prévu pour vivre un rêve éveillé. On avait décidé de partir en Grèce parce qu'on n'y avait jamais été et donc on s'était dit qu'on allait découvrir de nouvelles destinations..." Le mois de mars arrive et alors que le confinement débute, Fanny s'inquiète pour son voyage de noces et contacte l'agence afin d'être rassurées quant à leur réservation: "Ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous laisser tomber. Vous avez quand même le deuxième accompte à payer. Payez-le, comme ça vous avez quand même vos droits et si jamais on reportera ou l'on vous donnera un bon à valoir."

"On s'est dit que peut-être on pourra partir. Donc on était confiantes"... Mais quelques semaines plus tard, c'est officiel les décisions du gouvernement contraignent Fanny et sa compagne à reculer la date de leur départ. Elles ne sont pas au bout de leurs surprises.

La suite ce soir après le RTLINFO19H dans l'émission "Images à l'appui" sur RTL-TVI.