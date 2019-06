Les 5 bourreaux de Valentin déclarés coupables d'assassinat: leurs avocats "veulent des peines individualisées"

Ils sont tous coupables de tout, sauf Loïck Masson, qui est innocenté pour le viol. Cette décision, c'est la fin de plusieurs années d'attente pour la famille de Valentin Vermeesch."C'est évidemment un verdict qu'ils attendaient avec grande impatience, et ce verdict est un grand soulagement pour eux", a réagi Alexandre Wimotte, avocat des parties civiles.

Dans son arrêt, le jury a souligné que le calvaire de Valentin a duré toute la nuit sous les rires et les quolibets. Tous ont déshumanisé la victime avant de la jeter à l'eau. Tous sont des assassins. "Alors qu'au départ, lorsque nous sommes arrivés ici, monsieur Hart nous était présenté comme un leader incontesté, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde est plus ou moins mis sur un pied d'égalité dans la culpabilité sur les faits", réagit Renaud Molders-Pierre, avocat d'Alexandre Hart.





Dorian Daniels "ne comprend pas les notions juridiques"

L'arrêt dit également que tous les 5 ont frappé Valentin pour qu'il ne se souvienne de rien. Quand ils se sont rendu compte que cela ne suffisait pas pour le rendre inconscient, ils ont décidé de le tuer. Alexandre Hart et Belinda Donnay sont allés jusqu'à l'eau. Les trois autres n'ont rien fait pour les en empêcher.

Le plus dur, pour Dorian Daniels, est d'entendre qu'il est un assassin. "Lui ne comprend pas les notions juridiques, et lui considère qu'il n'a jamais voulu tuer ou participer au meurtre de Valentin, et donc effectivement, il sait qu'il est aujourd'hui considéré, juridiquement, pour un assassin", explique Séverine Solfrini, son avocate.





"Les faits sont d'une gravité qui est hors du commun"

Le verdict rendu aujourd'hui ne surprend aucun avocat. "Les faits sont d'une gravité qui est hors du commun. Et vraiment, on accepte la décision du jury, même si ce n'est pas ce qu'on avait plaidé à la base, la logique est là, et on respecte les décisions", déclare Arnaud Jaminon, avocat de Loïck Masson.





L'avocate générale peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité

Les débats sur les peines débuteront lundi matin. On saura sans doute mardi en fin de journée les peines que les accusés devront purger. "Dès lundi matin, l'avocat général donnera lecture de ces réquisitions, elle demandera des peines individuelles pour chacun des 5 accusés. Les peines qui seront requises seront longues. L'avocate générale peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité pour tout le monde sauf pour Killian Wilmet qui était mineur au moment des faits. Là, l'avocate générale peut aller jusqu'à demander 30 ans de prison", explique notre journaliste Antoine Schuurwegen en direct des Assises de Liège.





"Ils demanderont également que ce soit un verdict humain"

Ensuite, les avocats plaideront sur les peines. "Ils nous ont déjà annoncé qu'ils plaideront longtemps parce qu'ils veulent véritablement des peines individualisées. Ils demanderont aux jurés de laisser parler leur cœur, d'offrir à ces cinq jeunes un avenir, même si eux, un soir de mars 2017 en bord de Meuse, ils n'ont laissé aucun avenir à Valentin Vermeesch. Ils demanderont également que ce soit un verdict humain, même si les cinq jeunes ont totalement déshumanisé Valentin".