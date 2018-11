Les accidents impliquant des camions ont fait 38 morts en 2017: "En présence d'un poids lourd, restons éloignés"

Chaque année, près de 40 personnes perdent la vie, en Wallonie, dans accident qui implique un camion. Ce sont souvent les distances de sécurité entre les véhicules qui ne sont pas respectées. L'Agence wallone pour la sécurité routière lance une nouvelle campagne de sensibilisation, destinées aux chaffeurs des poids lourds mais aussi aux automobilistes.

Il y a trois semaines, nous vous montrions un accident survenu sur le ring de Bruxelles à Tervuren. Un camion se rabat sur la bande de droite et percute une petite voiture, qu'il traîne sur plusieurs dizaines de mètres.



Il y a quelques mois, nous diffusions les images d'une collision qui s'était produite sur l'autoroute E42 à hauteur du Roeulx. Un camion et une voiture se sont touchés avant de percuter la berme centrale.



Heureusement, ces deux accidents n'ont fait aucune victime. Cependant, en 2017, 554 accidents ayant fait des victimes impliquent au moins un poids lourd. "La différence de masse est extrêmement importante, et souvent au détriment du véhicule. Dans la plupart des accidents qui impliquent un camion, les blessés ou les morts se retrouvent principalement dans l'autre véhicule, et pas dans le camion", précise Patrick Derweduwen, administrateur délégué de l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR).





Comment expliquer cette implication élevée des camions dans les accidents de la route?



Dans un cas sur cinq, les accidents sont dus au non-respect des distances de sécurité. A 90 km/h, il faut au camion 20 mètres de plus qu'un autre véhicule pour s'immobiliser. Et dans les collisions, les conducteurs de voitures ne sont pas toujours exempts de tout reproche. "Bien souvent, les véhicules qui montent sur une bretelle d'autoroute ont tendance à passer devant un camion, même si la distance de sécurité n'est pas suffisante", explique Patrick Derweduwen.



D'où l'importance de sensibiliser les conducteurs. L'AWSR a récemment diffusé un spot reproduisant la conversation imaginaire entre un camion et une voiture. Le message est le suivant: lorsqu'une voiture passe très proche de la cabine du camion et de ses phares, le chauffeur ne voit plus la voiture. "En présence d'un poids lourd, restons éloignés", lance la campagne de sensibilisation.



En 2017, en Wallonie, les accidents impliquant des camions ont causé la mort de 38 personnes et ont fait 725 blessés.