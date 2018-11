Les actions des gilets jaunes se poursuivent ce jeudi matin: le point sur les perturbations

La nuit a été chaude, avec des émeutes à Feluy. Au lever du jour, il reste de nombreux points de blocage. Difficile de se prétendre exhaustif car les actions sont sporadiques, spontanées, parfois très éphémères. On tente néanmoins de faire le point ce jeudi matin.

Après une nuit d'émeutes à Feluy et quelques échauffourées ailleurs en Wallonie, il y a toujours des perturbations ce jeudi matin, liées de près ou de loin aux gilets jaunes. Ces derniers ne s'étant jamais rassemblés en collectif, n'ayant jamais demandé d'autorisation de manifestation, il est difficile de les identifier et de savoir si les débordements durant les nuits précédentes, et les blocages pacifiques durant la journée, leur sont imputables.

Peu importe qui en est à l'origine: ce qui compte pour la majorité des citoyens, ce sont les points de blocage actuellement.

La E19, à nouveau occupée cette nuit par les gilets jaunes et des casseurs non loin de Feluy, est toujours fermée dans les deux sens ce jeudi matin. Ça reste le gros point noir et le centre du combat des gilets jaunes. A 6h, la police fédérale signalait que l'autoroute E19 était bloquée entre les bornes kilométriques 29 et 34. Des déviations ont été mises en place via la A54 vers Charleroi et via la A15 vers Liège. La province de Hainaut et la police cherchent des solutions pour débloquer la situation, mais c'est délicat. Les jours précédents, les barrages étaient levés progressivement durant la matinée, la fatigue et le froid venant sans doute à bout des manifestants. D'après un témoin, vers 7h30, alors que "la circulation avance au pas", les "forces de l'ordre sont en intervention".

Des photos et des informations nous sont également parvenues en provenance de Courcelles, où l'accès à l'important zoning est à nouveau perturbé, voir bloqué, ce jeudi matin. C'était déjà le cas mercredi, ce qui a provoqué la colère de nombreuses entreprises et commerçants :

A Sclessin, une poignée de gilets jaunes ont bloqué les quais proches du dépôt pétrolier. La police est intervenue, le calme est revenu vers 23h. Mais le blocage persiste ce matin.

A la frontière française, un blocage a été installé sur la nationale 6 à Bois-Boudon / Bettignies. Près de 150 camions sont immobilisés à hauteur du poste frontière.

C'est plus anecdotique, mais on nous signale également que des gilets jaunes sont présents à une pompe à essence "en face de Notre Dame de Charleroi", et qu'ils "bloquent tout".