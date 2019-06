Les amis de Theo, disparu en Australie, s'expriment et livrent leur sentiment: "Il buvait peu d'alcool et se contrôlait" (vidéo)

Une équipe d'enquêteurs belges est en route vers l'Australie. Les trois policiers doivent aider leurs collègues australiens à retrouver le jeune Theo Hayez, disparu depuis le 31 mai. Entre temps, les amis du touriste belge ont souhaité s'exprimer. Ils refusent de croire que le jeune homme était ivre au moment de sa disparition.

Kevin, Yanis et Amury connaissent très bien Theo. Ils sont amis depuis très lontemps. "Il était toujours souriant, dit Kevin. Il ne s'emportait jamais. Il avat la tête sur les épaules". Ses trois amis ne croient pas en la thèse selon laquelle Théo était ivre au moment de sa dispartion. "Quand j'ai fait des soirées avec Theo, et on en a fait quelques unes, il ne buvait pas beaucoup, poursuit son ami. Il se contrôlait".

Ses amis se réjouissent du fait qu'un groupe se soit constitué sur le net afin de retrouver le jeune homme. Cela fait maintenant un mois que ses amis attendent, impuissants. "C'est frustrant parce qu'on ne peut rien faire ici en Belgique, confie Kevin. J'espère qu'on va le retrouver en vie, sain et sauf".

Une équipe de policiers belges a été envoyée en Australie pour une mission d'une dizaine de jours.