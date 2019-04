Les auteurs d'infractions routières plus rapidement devant le juge

(Belga) La justice a dans le collimateur les récidivistes en matière d'infractions routières. Il leur faudra désormais non seulement s'acquitter d'une amende mais également comparaître plus rapidement devant le juge de police. Ce qui est rendu possible par un système informatique regroupant toutes les données des contrevenants, affirment lundi les quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

Outre l'envoi totalement automatisé des amendes, cet outil donne aussi à la Justice une bien meilleure vue sur les récidivistes, ceux qui, amende après amende, ne modifient pas leur comportement. Ces personnes pourront écoper d'amendes plus lourdes, voire d'une peine de prison. "Il sera aussi possible d'opter pour des peines alternatives, comme suivre un cours", explique Edward Landtsheere du SPF Justice. Actuellement, une amende routière sur 5 reste impayée. Celles-ci pourront bientôt être collectées plus facilement via la feuille d'impôts ou par saisie sur salaire ou sur le véhicule du contrevenant. (Belga)