Les bourgmestres d'Anvers, Bruxelles et Charleroi veulent plus de moyens pour lutter contre les trafiquants de drogue: "C'est urgent"

Une habitation à Merksem (Anvers) a été visée samedi soir ou pendant la nuit par des tirs, pour la deuxième fois en deux mois, a indiqué dimanche le parquet d'Anvers. Cette habitation a essuyé quatre impacts de balles. Ces nouveaux faits de violence sont liés à un trafic de drogue. Le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever demande plus de moyens pour la police de la part du gouvernement fédéral. Il est rejoint dans ses exigences par les bourgmestres de deux autres grandes villes Bruxelles et Charleroi.

Plus de vingt incidents violents en moins de deux mois à Anvers: des tirs, des fusillades, des faits vraisemblablement liés au trafic de drogue. Les autorités locales tentent bel et bien d'éradiquer le phénomène mais pour l'heure, c'est sans succès. Le bourgmestre d'Anvers veut plus de moyens.

"Il est vraiment urgent de donner plus de poids aux autorités locales car pour l' instant nous allons au front avec une carabine à plomb...", estime Bart de Wever, qui n'est pas le seul à penser cela.

Le bourgmestre de Bruxelles, le socialiste Philippe Close, et le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette souhaitent également obtenir plus de moyens.

Le bourgmestre de la capitale évoque le besoin de budget et des mesures supplémentaires. Il souhaite notamment obtenir la possibilité de fermer lui même certains commerces: "C'est l'idée de pouvoir permettre à des bourgmestres de fermer certains établissements dans lequel des trafiquants de drogue ont décidé de blanchir de l'argent. Il faut un cadre juridique, ce n'est pas évident mais je pense qu'on va pouvoir en reparler. Je sais que dans mon parti aussi certains doutent parfois de l'efficacité de ce système. Moi je crois qu'aujourd'hui dans cette lutte contre la violence, il faut rapidement se mettre autour de la table et réfléchir à comment garantir la sécurité de nos concitoyens."

Philippe Close s'est entretenu ce matin avec la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, qui comprend l'urgence de la situation mais qui parle de ce qui a déjà été fait dans cette lutte contre la violence liée à la drogue. "On va recruter encore des policiers additionnels pour la police fédérale y compris la police judiciaire fédérale. C'est important parce qu'il faut vraiment réunir les forces pour combattre ce phénomène. On ne peut pas changer le monde d'un jour à l'autre, mais on fait tout ce qu'on peut pour investir dans la police."

La ministre de l'Intérieur évoque le besoin de réunir tous les acteurs locaux autour d'une table, unis dans cette guerre contre la drogue.