Les cas de bagarres en diminution aux Fêtes de Wallonie à Namur

(Belga) Le nombre de bagarres recensées par la police namuroise dans la nuit de samedi à dimanche aux Fêtes de Wallonie est en nette diminution par rapport à l'an dernier, a-t-elle indiqué dimanche. Douze appels ont été enregistrés pour coups et blessures, contre 28 l'an dernier.

Au total, la police a dû intervenir à 65 reprises entre 18h00 et 06h00. Ces interventions ont mené à six arrestations administratives concernant des troubles à l'ordre public et deux arrestations judiciaires pour coups et blessures. La police signale aussi deux cas de vol à la tire et un vol de véhicule, alors que 25 personnes ont dû être prises en charge au poste médical avancé. "Les concerts place Saint-Aubain ont attiré près de 8.000 personnes, mais elle n'a pas atteint son seuil de saturation", a précisé la police. "L'ambiance a été festive et bon enfant dans le centre-ville jusqu'à la fin des divers concerts", a-t-elle ajouté. "Ensuite, l'affluence a été peu élevée dans le centre, mais des bagarres ont nécessité plusieurs interventions." Parallèlement, plusieurs bars ont dû être rappelés à l'ordre, car ils ne respectaient pas l'heure de fermeture réglementaire, fixée à 04h00. Enfin, plusieurs accidents de roulage ont été constatés autour des fêtes, mais sans conséquences graves (principalement des dégâts matériels). (Belga)