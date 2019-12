Les collectionneurs d'art Toporovski sont derrière les barreaux

(Belga) Les collectionneurs d'art russes Igor et Olga Toporovski sont en prison, rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad, samedi. Le couple est soupçonné d'avoir prêté de fausses toiles au Musée des Beaux-Arts de Gand.

Igor et Olga Toporovski ont été arrêtés lundi et placés en détention provisoire à Gand. Ils sont suspectés de vol, blanchiment d'argent, escroquerie et faux en écriture. Ils ont comparu vendredi devant la chambre du conseil de Gand, qui a prolongé leur détention, selon leur avocat Sébastien Watelet. Il y a deux ans, le Musée des Beaux-Arts de Gand avait monté une exposition de 24 oeuvres d'artistes de l'avant-garde russe. Les oeuvres provenaient de la collection des Toporovski, un couple de collectionneurs établi à Jette. Peu après l'ouverture de l'exposition au public, des doutes sur l'authenticité des toiles s'étaient immiscés. Des experts estimaient qu'il s'agissaient de faux et l'avaient fait savoir dans une lettre ouverte. (Belga)