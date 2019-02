Les conditions d'accueil de Laurent Gbagbo en Belgique doivent encore être négociées

(Belga) La Belgique a accepté d'accueillir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur son territoire mais les conditions de sa venue doivent encore être négociées avec la Cour pénale internationale (CPI), a précisé samedi à l'agence Belga le ministère des Affaires étrangères.

La Belgique a reçu une demande de coopération de la CPI concernant l'ex-chef d'État ivoirien, acquitté le 15 janvier de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a recouvré la liberté vendredi mais devra peut-être faire face à un recours devant une juridiction d'appel. Entre-temps, la Belgique a répondu favorablement à la requête de la CPI et devrait donc accueillir Laurent Gbagbo. Toutefois, ce dernier jouissant d'une liberté conditionnelle provisoire, "il s'agit d'un accord de principe, les conditions (de cet accueil) font l'objet de négociations entre le greffe de la cour et les autorités belges", a indiqué Karl Lagatie, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La Belgique, voisine des Pays-Bas où se trouve le siège de la Cour pénale internationale, était citée comme destination potentielle pour M. Gbagbo après son acquittement.