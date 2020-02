Les dates de la finale de D1B entre le Beerschot et OHL maintenues

(Belga) Les finales de la Proximus League (Division 1B) entre le Beerschot et Oud-Heverlee Louvain sont maintenues aux dates initialement prévues, soit le dimanche 8 mars (16h00) pour Beerschot - OHL et le samedi 14 mars (20h30) pour OHL - Beerschot, a annoncé samedi la Pro League, qui a confirmé que le replay du match Virton - Beerschot n'aura effectivement pas lieu.

Vendredi, la 28e et dernière journée de la Proximus League a permis de connaître tous les verdicts. Le Beerschot, vainqueur 0-2 à Lokeren, est assuré de remporter la 2e période car dans le même temps Westerlo s'est incliné 3-1 à l'Union. Le club anversois remporte la 2e tranche avec 26 points contre 23 à Westerlo et 22 à l'Union. OHL avait remporté la 1re période de la compétition. Le vainqueur de la finale de D1B évoluera en Jupiler Pro League la saison prochaine. Par ailleurs, la Pro League a confirmé que le match Virton - Beerschot ne sera pas rejoué, suite la décision prise vendredi par le Tribunal de 1ère instance de Virton. Le résultat de ce match, qui devait être rejoué à la suite d'une erreur d'arbitrage, n'aurait de toute façon eu aucune incidence sur le nom du second finaliste de D1B. (Belga)