Les détenus pourront désormais porter leurs propres vêtements

(Belga) À partir du 1er juillet 2020, les détenus seront autorisés à porter leurs propres vêtements, sous de strictes conditions, rapportait mercredi Het Laatste Nieuws. Chaque cellule sera ainsi dotée d'une garde-robe. L'objectif est de combattre le sentiment de déshumanisation qui règne parfois en prison.

"Obliger une personne à porter un pantalon qui n'est pas le sien pendant 10 ans va à l'encontre de son bien-être psychique", pointe Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire. "Jusqu'à présent, les vêtements étaient portés puis collectés et lavés avant d'être redistribués indistinctement entre les détenus. En permettant à ces derniers de porter leurs propres vêtements, nous désirons normaliser la vie carcérale et limiter les dommages occasionnés par la détention." La loi autorisant le port de vêtements personnels en prison remonte à 2005. Quinze ans plus tard, elle s'apprête seulement à être appliquée. "Des mesures spécifiques étaient nécessaires", explique Mme Van De Vijver. "Toute personne incarcérée devra laver ses vêtements personnels. Il a donc fallu acheter et installer des machines à laver." Onze prisons ont déjà été équipées et "l'expérience est positive", selon la porte-parole. La loi s'accompagne toutefois de strictes conditions: les T-shirts arborant un message injurieux ou offensant sont par exemple interdits, tout comme les chaussures à crampons dures. "Porter un costume est autorisé, même si l'on s'attend à ce que la majorité des détenus opte pour des vêtements de sport", sourit Mme Van De Vijver. Les uniformes de prisonniers ne disparaîtront pas pour autant: ils pourront encore être utilisés après le 1er juillet 2020 si nécessaire. (Belga)