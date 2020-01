Les drogues abandonnées à Zonhoven ne présentaient aucun danger pour les riverains

(Belga) Les fûts contenant de déchets de drogue et abandonnés dans la Ballebroekweg et la Molenschansweg à Zonhoven jeudi soir ne présentaient pas de danger pour les habitants du quartier, ont indiqué vendredi la police et le parquet du Limbourg. Des inconnus avaient délesté leur véhicule de 45 conteneurs renfermant les déchets chimiques.

La police locale avait été avertie jeudi vers 23h30 de la présence des bidons dans les deux rues. Les pompiers ainsi que le laboratoire et un service spécialisé de la police fédérale judiciaire se sont rendus sur les lieux. Les produits abandonnés ne présentaient pas de danger pour les habitants du quartier. La protection civile a emporté vendredi matin les 45 fûts. La police judiciaire fédérale du Limbourg a ouvert une enquête concernant ce dépôt sauvage.