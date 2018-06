Les enquêteurs ont besoin de vous: Geoffrey a disparu après une "Free Party" à Engis

Le dimanche 10 juin 2018 vers 04h00 du matin, Geoffrey BENGLER, un jeune homme âgé de 23 ans, a été vu pour la dernière fois à une "Free Party" qui se déroulait rue du Parc industriel à Engis. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Geoffrey est de corpulence normale et mesure entre 1m70 et 1m75. Il a les cheveux châtain coiffés en brosse et les yeux bruns. Il porte une barbe naissante.

Au moment de sa disparition, il portait un bermuda noir, un T-shirt foncé, une veste noire en nylon et des baskets noires de marque Nike.

Si vous avez vu Geoffrey BENGLER ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.