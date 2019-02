Les fabricants d'implants ont versé 25 MILLIONS de primes et avantages aux chirurgiens

L'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) a ouvert une enquête sur les pratiques de certains chirurgiens à la suite des révélations des Implant Files, rapportent mercredi Le Soir, De Tijd et Knack.



La vaste enquête internationale portée en Belgique par ces médias s'interrogeait notamment sur les 25 millions de primes et avantages divers versés en 2017 par les fabricants d'implants aux médecins belges. L'AFMPS tente de déterminer si des chirurgiens belges ont bénéficié d'avantages de fabricants ou distributeurs d'implants médicaux. Mardi, deux journalistes de De Tijd et Knack ont été entendus comme témoins.