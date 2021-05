Les "Féeries de Beloeil" à nouveau annulées

(Belga) Déjà supprimé en 2020, le spectacle "Les Féeries de Beloeil" est à nouveau annulé cette année, suite aux dernières mesures du Codeco, annoncent les organisateurs. Plusieurs possibilités s'offrent à ceux qui avaient réservé leurs tickets.

Appelé aussi le petit Versailles belge, ce parc donne vie à un parcours animé par une centaine d'acteurs, appuyés par autant de bénévoles et une quarantaine de techniciens du son et de la mise en lumière. Une fois encore, cette soirée d'exception avait été imaginée par Luc Petit et l'équipe des Nocturnales. "Nous avons analysé les adaptations possibles de notre concept pour honorer les exigences de la sécurité de nos artistes, de nos partenaires et du public", expliquent les organisateurs. "Les évolutions de la pandémie et les décisions gouvernementales nous obligent à accepter la réalité. C'est donc avec tristesse que nous devons renoncer aux Féeries de Beloeil, suite aux dernières mesures du Codeco. Cette année encore, les étoiles ne brilleront pas dans des yeux étonnés et la magie du spectacle n'éclairera pas le parc du château de Beloeil. La féerie ne sera pas au rendez-vous." Créateur, producteur et metteur en scène, Luc Petit va plus loin. "Depuis des mois, nous avons conçu 'Les Féeries de Beloeil' et, même en ces semaines difficiles, nos équipes ont travaillé pour donner corps à cette transfiguration magique du parc. Une organisation comme les 'Féeries de Beloeil' représente 300 cachets d'artistes et autant de prestations de techniciens, pour ne citer que cet exemple d'un secteur sinistré, en attente d'un peu de sollicitude et de réponses à ses interrogations. On nous permet d'aller voir des animaux en cage mais pas des artistes en liberté", fulmine Luc Petit. Tous les tickets achetés pour l'édition 2021 restent valables pour une prochaine édition. Le montant qui a été payé peut cependant être versé sur un compte client pour une autre activité de l'association, faire l'objet d'une donation ou encore d'un remboursement. (Belga)