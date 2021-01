Les forces spéciales lancent un assaut contre une maison à Hal: quatre individus arrêtés

Les unités spéciales de la police ont interpellé dimanche, lors de l'assaut d'une maison à Hal, quatre personnes soupçonnées d'avoir enlevé et séquestré un homme, a-t-on appris de sources judiciaires.

L'intervention des forces de police a suscité l'inquiétude des habitants. "Toute la rue fermée depuis cette nuit. Certains disent que c'est une prise d'otage. Artillerie lourde avec sniper et militaires", a témoigné Justine via notre bouton orange Alertez-nous.

Ces quatre personnes sont soupçonnées, selon les premiers éléments de l'enquête, d'avoir enlevé un homme à Bruxelles dans la nuit de samedi à dimanche et l'ont emmené en voiture dans une maison vide de la Edingensesteenweg à Hal, près de l'autoroute A8 Bruxelles-Tournai. La victime a toutefois réussi à prévenir les services de secours, puis à s'échapper par une fenêtre, selon le parquet de Hal-Vilvorde.

Appelées en renfort, les unités spéciales de la police ont appréhendé deux suspects qui se sont rendus spontanément et arrêté les deux autres. Les motifs de ce rapt étaient peu clairs dimanche midi. Le porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde a précisé que le dossier avait été confié à celui de Bruxelles. Le parquet de Bruxelles a pour sa part confirmé dimanche avoir le dossier entre ses mains et devrait communiquer plus tard dans la journée.