Les gains issus du trafic de drogue à peine détectés

(Belga) Les gains issus du trafic de drogue sont à peine détectés en Belgique. Alors que la cellule anti-blanchement estime la valeur marchande de la seule cocaïne qui passe en Belgique à 30 milliards d'euros, la cellule n'a pu signalé à la justice l'an dernier que 11,51 millions d'euros provenant potentiellement du trafic de drogue, lit-on samedi dans De Tijd, qui a pu consulter le rapport annuel de la cellulle-anti-blanchiment.

Selon le rapport, la cellule a signalé l'an dernier pour 1,538 milliard d'euros de transactions suspectes à la justice. Il s'agit d'un montant en ligne avec les années précédentes. Cet argent suspect concernait 1.065 dossiers transmis par la cellule aux parquets du pays. La fraude sociale est en augmentation. De plus en plus de Brésiliens ou de Portugais utilisent des sociétés écrans belges pour faire travailler au noir des gens dans la construction ou le secteur du nettoyage. On retrouve aussi des réseaux turco-bulgares, actifs dans l'agriculture ou la transformation et le transport de la viande qui transfèrent leurs revenus vers des adresses postales en Bulgarie. Dans les dossiers transmis aux parquets, 11,51 millions d'euros d'argent suspect concernaient le trafic de drogue. Un goûte d'eau par rapport aux autres dossiers: 311 millions pour fraude fiscale aggravée, 299 millions d'euros pour trafic d'armes et 228 millions d'euros pour fraude sociale. Les milliards d'euros issus du trafic de drogue sont blanchis via des canaux qui échappent au système de détection de blanchiment. (Belga)