Les gilets jaunes poursuivent leurs blocages: "Gros débordement au poste frontière d'Hensies, un camion a brûlé"

Les gilets jaunes poursuivent leurs actions. Un camion a été incendié durant la nuit à hauteur du poste frontière d'Hensies. L'autoroute E19 est fermée en direction de la France.

Des manifestants en gilets jaunes ont mené plusieurs actions de blocage routier pendant la nuit de mercredi à jeudi, principalement dans le Hainaut. Jeudi matin, la situation semblait être revenue à la normale quasi partout, sauf à Hensies, à la frontière avec la France. Un camion y a été incendié cette nuit. "Gros débordement au poste frontière de Hensies, un camion a brûlé", nous a signalé un lecteur. "Camion en feu à Hensies. Blocage des gilets jaunes", nous a indiqué un autre témoin.

Selon la police fédérale, des casseurs se seraient infiltrés au sein des gilets jaunes vers 1h30 sur un parking du poste frontière. Ces individus ont dérobé une partie du contenu du camion et l'ont incendié. L'enquête est en cours pour trouver les responsables.



La carcasse du véhicule incendié n'a pas encore été évacuée. La E19 est fermée depuis 23h à hauteur de l'échangeur d'Hautrage en direction de la France. La police conseille d’emprunter la E42 vers Tournai et Lille, depuis Hautrage, pour rejoindre la France.

Ailleurs dans le Hainaut, les manifestants avaient installé pour la nuit un barrage filtrant dans le zoning de Thuin où dix camions pouvaient passer toutes les demi-heures.

Les postes-frontières étaient également affectés, notamment sur l'A8 à Lamain avec des barrages filtrants et bloquants dans les deux sens de circulation, sur la N6 à Bettignies avec un barrage bloquant, sur la N99 à Macquenoise et sur la N54 à Jeumont avec des barrages filtrants. Des perturbations ont également été enregistrées à la Chaussée de la Sucrerie à Fontenoy (Antoing).



Dans la province de Liège, un barrage était aussi placé sur la E40 au poste-frontière de Lichtenbush, avec l'Allemagne, et à Lixhe, avec les Pays-Bas.