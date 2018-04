Les infractions terroristes ont diminué de plus de moitié en 2017

(Belga) Pour la première fois en six ans, les chiffres relatifs au terrorisme ont diminué en Belgique. Le nombre de procès-verbaux pour terrorisme et radicalisme a été divisé par plus de deux, écrit De Tijd samedi.

Les dernières statistiques de la police indiquent clairement une forte baisse des constatations de faits relatifs au terrorisme. Le troisième trimestre de l'année passée n'a vu que 106 p.-v. dressés pour terrorisme, radicalisme ou extrémisme, alors qu'il y en avait eu 227 pour la même période l'année précédente. Le constat est le même sur les neuf premiers mois de l'année: 374 p.-v. ont été rédigés pour ces motifs en 2017, contre 621 sur le même laps de temps en 2016. La baisse est constatée dans les trois régions. C'est la première fois en six ans que ces chiffres diminuent. Les p.-v. relatifs à des activités terroristes sont passés de 146 en 2011 à 212 en 2012, 218 en 2013, 402 en 2014, 602 en 2015 et 777 en 2016. (Belga)