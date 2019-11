Les jours d'un cyclomotoriste en danger après un collision avec une vache près d'Andenne

(Belga) Les jours d'un cyclomotoriste sont en danger après une collision avec une vache survenue dimanche près d'Andenne, indique le parquet de Namur.

Un fermier tirait ses vaches à l'arrière de sa remorque sur la route, sa fille marchant derrière le convoi afin de s'assurer que tout se passe bien. Une vache a pris peur à proximité d'un avaloir et s'est détachée de sa corde. Elle a alors heurté le cyclomotoriste, qui dépassait le convoi. Le fermier n'est pas en tort et la victime était tout à fait en droit de dépasser au lieu de l'accident, a précisé le parquet. "C'est un mauvais concours de ciconstances", a commenté Caroline Storms, du parquet de Namur. La victime est âgée de 24 ans et est domiciliée à Seraing. (Belga)