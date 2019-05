Les jurés ont tranché: Brenda Estievenart reconnue coupable du meurtre de Sabrina Blairon

Le jury de la cour d'assises de Mons a déclaré Brenda Estievenart coupable du meurtre de Sabrina Blairon à Colfontaine, en 2016. Les faits s'étaient produits au cours d'une bagarre entre familles rivales. L'accusée nie toujours les faits.

Le jury chargé de juger Brenda Estievenart, accusée du meurtre de Sabrina Blairon, est entré en délibération aux assises du Hainaut, vendredi matin vers 9h30. En début d'après-midi, les jurés ont déclaré l'accusée coupable de meurtre avant d'entrer en délibération pour la peine.

Peu avant, le président Resteau a donné la parole à l'accusée pour la dernière fois, après quatre jours de procès. Celle-ci a répété qu'elle n'avait pas donné de coups de couteau à Sabrina Blairon. Les faits ont eu lieu le 16 octobre 2016 dans la rue à Paniers à Colfontaine, devant le domicile de Brenda.

Jeudi, les parties civiles et l'avocat général ont demandé aux jurés de répondre "oui" aux deux questions de culpabilité, le meurtre et le port d'armes. La défense a par contre plaidé l'acquittement au bénéfice du doute.



Retour sur les faits

Le 16 octobre 2016, Sabrina Blairon et sa soeur Catherine se sont présentées devant chez Brenda, rue à Paniers à Colfontaine. Elles ont échangé des insultes. Brenda, qui prétend que les deux femmes frappaient sur ses fenêtres avec des armes et la menaçaient de mort, a appelé son papa, Rudy Deverchin, qui est arrivé sur les lieux quelques secondes plus tard en compagnie de son frère David et de son fils mineur, Noah. Une bagarre a éclaté et, lors de la rixe, Sabrina a été frappée de plusieurs coups de couteau dont l'un a tranché la trachée et sectionné la carotide. Elle est décédée sur la voie publique.

Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, trois minutes après l'appel aux secours, Sabrina agonisait dans les bras de sa soeur. L'accusée, son papa, son oncle et son frère avaient pris la fuite.

Brenda Estievenart a été interpellée le lendemain et placée sous mandat d'arrêt. Elle conteste les faits. Vendredi matin, celle qui est détenue sous bracelet électronique a déclaré qu'elle était triste depuis cette histoire, "car moi aussi j'ai perdu une maman", mais qu'elle ne pouvait pas admettre quelque chose qu'elle n'avait pas fait.