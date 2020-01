Les mesures de confinement levées à la Tour des Finances à Bruxelles

(Belga) Les mesures de confinement ont été levées vendredi en fin de matinée pour la Tour des Finances à Bruxelles, où sont arrivées plus tôt dans la journée des enveloppes suspectes contenant de la poudre blanche, a fait savoir le cabinet du ministre David Clarinval à l'agence Belga vers 11h30.

En ce qui concerne le cabinet Clarinval, "seule la pièce où le courrier est arrivé reste inaccessible", a indiqué son porte-parole Christian Carpentier. L'employée qui a réceptionné l'enveloppe a été soumise aux mesures de précaution habituelles (douche et changement de tenue), a-t-il encore précisé. Outre les cabinets fédéraux, dont plusieurs installés dans la Tour des Finances, les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont aussi été visés vendredi. Jeudi, des courriers suspects, avec également de la poudre blanche, avaient été envoyés à différents cabinets ministériels wallons, situés à Namur et à Jambes, et à l'Elysette. (Belga)