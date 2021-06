Les montois pourront tomber le masque en centre-ville dès le 26 juin

(Belga) Le port du masque sanitaire ne sera plus obligatoire dans le centre-ville de Mons à partir du 265 juin, ont indiqué les autorités communales. La ville de Mons avait décidé rapidement, au plus fort de la crise sanitaire, d'imposer le port du masque dans les lieux fréquentés et dans son centre-ville. "Les mesures adoptées ont fait l'objet d'un vrai respect par une toute grande majorité de la population, comme en attestent les données de la police", ont indiqué les autorités communales dans un communiqué. Les chiffres de la pandémie sont très rassurants et en constante amélioration peut-on par ailleurs lire dans le communiqué. A Mons, le nombre de cas pour 100.000 habitants à Mons était de 32 la semaine dernière.

"Ces dernières semaines, les indicateurs se révèlent des plus positifs à Mons et, plus globalement, dans notre région", a souligné le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. "Le taux de contamination de la région montoise est parmi les meilleurs et plus bas que celui des grandes villes wallonnes, ainsi que de la moyenne nationale. La vaccination progresse de manière encourageante puisque près de 65,51 % des Montois ont reçu leur première dose de vaccin. C'est la raison pour laquelle le collège communal a décidé de suspendre l'obligation de port du masque en rue dans le centre-ville dès le 26 juin prochain, tout en restant attentif aux mesures en vigueur." Le port du masque reste toutefois obligatoire selon les règlements et protocoles du gouvernement fédéral, notamment dans le secteur horeca, les magasins, les abords des écoles, les cinémas, les musées ou encore les bibliothèques. (Belga)