Les numéros d'urgence 100, 101 et 112 touchés par une panne: voici les conseils pour joindre les secours

Les numéros d'urgence 100 et 112 (secours), et 101 (police), sont injoignables ce vendredi après-midi pour de nombreux Belges. Le problème touche différentes zones de secours et de police. Il est lié à une perturbation généralisée du réseau fixe de l'opérateur télécom Proximus. Retrouvez ci-dessous les conseils pour appeler les secours en cas d'urgence.

Plusieurs témoins nous ont signalé des difficultés pour joindre les services d'urgence ce vendredi après-midi. "Un accident a eu lieu sur la N4 à Namur et les numéros d'urgence ne fonctionnent pas. J'ai dû appeler une connaissance... Heureusement qu'il n'y a pas de blessé", a indiqué un témoin via le bouton orange Alertez-nous. D'autres personnes ont également confié avoir des difficultés pour utiliser le réseau Proximus.





Problème avec les lignes fixes chez Proximus



Il s'avère que Proximus connaît des problèmes avec ses lignes fixes. "Conséquence: les services d'urgence ne sont joignables que par des lignes fixes Proximus. Les GSM, peu importe le réseau, et les téléphones fixes qui ne sont pas Proximus n'arrivent pas à contacter les services de secours", nous confie Haroun Fenaux, porte-parole de l'entreprise.



Les perturbations concernant aussi les lignes fixes des particuliers. Par contre, le porte-parole nous assure que les hôpitaux et zones de police restent joignables. "Si vous devez appelez les secours, essayez de contacter directement un hôpital ou un poste de police", indique Haroun Fenaux.





Les solutions pour joindre les secours et la police

En résumé:

Si une vie est en danger : contactez les centrales d'urgence par SMS au 8112

: contactez les centrales d'urgence par De façon générale , appelez directement les postes de police ou les hôpitaux pour obtenir de l'aide.

, appelez directement les postes de police ou les hôpitaux pour obtenir de l'aide. Dans le Luxembourg : appelez le +32(0)489/60.70.69 ou le +32(0)492/72.62.80

: appelez le +32(0)489/60.70.69 ou le +32(0)492/72.62.80 À Liège, pour joindre la police: d'abord le 101, ensuite ces numéros: 0474/872643 - 0475/840411 - 0476/605117 - 0476/605127

Face à la panne, les services de secours et de police ont rapidement cherché à proposer des solutions aux citoyens. "Si la vie d’une personne est en danger, vous pouvez contacter les centrales d’urgence par sms via le 8112", indique le Centre de crise du SPF Intérieur.



La zone de secours Luxembourg a mis en place de nouveaux numéros:





De son côté, la police de Liège donne aussi ses conseils. "Formez d'abord prioritairement ce numéro 101 pour joindre nos services uniquement sur la Zone de Police de Liège. S'il ne fonctionne pas, vous devez nous joindre via les numéros suivants: 0474/872643 - 0475/840411 - 0476/605117 - 0476/605127. Ces informations sont uniquement valables sur la Zone de Police de Liège", indique la porte-parole.