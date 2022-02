Les obsèques du jeune Luca ont eu lieu ce lundi à Beyne-Heusay: "La salle est comble et l'émotion intense" (vidéo)

Il y a du monde pour les funérailles de Luca. Famille, parents, amis, fans venus de leur propre initiative ou via leur école, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour dire au revoir au jeune homme de 22 ans, probablement tué par l'ex-compagnon de sa mère, le 2 février à Jupille, près de Liège. Les portes du funérarium ont été fermées ce lundi à Beyne-Heusay à cause du monde: la salle était complète. Environ 200 personnes se sont réunies autour du cercueil dans une émotion intense.

Pendant la cérémonie voulue brève et sobre, différentes personnes ont pris la parole et des morceaux de musique ont été diffusés. Ensuite, le corps de Luca a été déplacé et accompagné vers le cimetière de Sainte-Walburge à Liège où il sera inhumé, entouré de tous ceux qui l’aimaient et de sa communauté qu’il chérissait tant.

La mort de Luca a en effet secoué toute une communauté. Passionné de breakdance, il était une superstar des réseaux sociaux suivi par plus d’un 1,6 million de personnes notamment sur la plateforme TikTok.