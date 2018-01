Les occupants d'une Audi RS6 ont bouté le feu à des câbles de fibre optique à Namur: la police cherche des témoins

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Namur.

Le vendredi 10 novembre 2017 vers 23h40, un véhicule Audi RS6 gris foncé s’engage sur le pont de Louvain à Namur, en direction de Bouge. Il s’agit d’une voiture sportive disposant d’un moteur puissant qui produit un son particulier. Ce véhicule, muni de jantes noires, s’arrête au feu de signalisation.





Alors que le conducteur reste assis au volant, quatre passagers, habillés de noir et cagoulés, en sortent et se dirigent vers le centre du pont. Ils déclenchent un incendie en vidant le contenu de 2 jerricans de produit inflammable dans un trou où sont logés des câbles de fibre optique, ce qui a pour effet de provoquer d’importantes perturbations sur le réseau téléphonique et internet.



Les auteurs prennent ensuite la fuite à allure modérée en direction de Bouge.



Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, vous êtes invité à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu