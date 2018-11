Les palais de justice de Bruxelles et de Wallonie ouvrent leurs portes au public ce samedi

(Belga) Les palais de justice de Bruxelles et de Wallonie seront ouvert au public ce samedi, à l'initiative de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique. Des visites guidées et des procès fictifs seront proposés aux visiteurs afin de les aider à mieux comprendre le fonctionnement de la justice. Ils pourront aussi obtenir des conseils juridiques.

Les palais de justice de Bruxelles, Nivelles, Liège, Charleroi, Dinant, Eupen, Mons, Namur, Tournai et Verviers seront ouverts au public samedi. A Bruxelles, outre les visites guidées et les procès fictifs, de nombreux avocats se tiendront à la disposition des justiciables. Pour la première fois cette année, des conférences d'une quinzaine de minutes suivies de questions/réponses seront organisées le matin et l'après-midi sur le nouveau bail bruxellois et sur le règlement général de protection des données. A Charleroi, au-delà des procès fictifs et exposés, il y aura la possibilité d'obtenir des conseils gratuits et individualisés en toutes matières par des avocats du barreau. A Dinant, un stand d'aide juridique sera également installé. A Mons, il y aura également des projections de reportage, notamment sur le thème de la vidéo-surveillance. Toutes les informations et le programme sont disponibles sur le site avocats.be. Cette journée est organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, avec le soutien du SPF Justice. (Belga)