Les papys braqueurs condamnés: âgés de 52 à 64 ans, ils avaient tenté de cambrioler une banque à Ixelles

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, vendredi en fin de matinée, des peines de 40 mois à cinq ans de prison à l'encontre de quatre hommes prévenus pour avoir tenté de braquer une banque à Ixelles, en août 2018. Ceux-ci, âgés de 52 à 64 ans, surnommés "les papys braqueurs", sont bien connus de la justice. Trois d'entre eux ont déjà été condamnés pour des vols à main armée.

La juridiction a estimé que toutes les préventions étaient établies, dont la principale de tentative de vol avec violence, en bande, avec armes et avec véhicule pour assurer la fuite. Seule la circonstance aggravante d'acte délictueux commis la nuit n'a pas été retenue pour cette prévention.



La juge a condamné Koenraad Spitaels en tant que chef de l'association de malfaiteurs à une peine de cinq ans de prison ferme. Elle a condamné David Marloye et Djurica Djordjevic à des peines de 50 mois de prison ferme et le dernier, Abderafid B.O., à une peine de 40 mois de prison avec sursis probatoire partiel.



Le 10 août dernier, les quatre prévenus avaient été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à braquer la banque ING située avenue de la Couronne à Ixelles. Ceux-ci étaient sous écoute téléphonique depuis plusieurs semaines. Au moment de leur interpellation, Djurica Djordjevic et Koenraad Spitaels étaient en possession de deux véhicules volés, d'une arme à feu, d'une grenade, d'un détonateur d'explosifs, de munitions, de gilets pare-balles, d'uniformes de police et de colliers de serrage destinés à menotter des otages.