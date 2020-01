Les parents de 6 enfants disparaissent mystérieusement à Charleroi: leur camionnette retrouvée sur un site industriel désaffecté

(c) Police

Diffusé à la demande de Monsieur le Juge d’instruction Kaëns à Charleroi le 13/01/2020.

Depuis le 26 décembre 2019, un couple belge d’origine afghane est porté disparu. Le jeudi entre 00h00 et 06h00, ils ont quitté leur domicile situé rue de la station à Carnières en laissant leur 6 enfants. Leur véhicule, une VW Transporteur blanche immatriculée 1-CNZ-869, sera retrouvé sur le site désaffecté d’Inter-Béton rue de Montigny à Charleroi – ville basse et ce à proximité de la Sambre. Shujaat YAWARY est âgé de 40 ans et Kauhsar HUSSAIN est âgée de 38 ans.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.