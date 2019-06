Les peines des assassins de Valentin Vermeesch seront bientôt connues: que vont plaider les avocats de la défense?

C'est aujourd'hui à 9 heures que débutent les débats sur les peines devant les assises de Liège. Les 5 jeunes risquent la perpétuité sauf Kilian Wilmet qui était mineur au moment des faits. Deux d'entre eux risquent plus gros étant donné leur rôle actif dans l'assassinat de Valentin.

Ce matin, l'avocate générale va requérir une peine pour chacun des assassins de Valentin Vermeesch. On s'attend à ce que la réclusion à perpétuité soit demandée plusieurs fois. Les avocats de la défense, eux, demanderont aux jurés de laisser parler leur cœur et que les peines soient individualisées.





Deux groupes

Le verdict de culpabilité était nécessaire pour reconnaître la souffrance de Valentin et pour la société. C'est l'avis de Séverine Solfrini, l'avocate de Dorian Daniels, qui estime qu'un nouveau débat débute aujourd'hui. : "C'est de savoir ou non si Dorian Daniels et les autres accusés, qui sont très jeunes, qui n'ont pas d'autre antécédents, qui ont un avenir ou n'en ont pas… Est-ce qu'ils ont des possibilités de se réinsérer ou pas."

La semaine dernière, le jury a distingué deux groupes : Alexandre Hart et Belinda Donnay ont conduit Valentin jusqu'à l'eau, ils ont donc eu un rôle actif. Les trois autres n'ont rien fait pour les en empêcher, ils sont donc passifs.

Arnaud Jaminon, avocat de Loïck Masson, espère que les jurés en tiendront compte : "Loïck a une participation par abstention, qui effectivement doit être sanctionnée, mais à mon sens moins lourdement que par rapport à un auteur qui lui a une participation active."





Alexandre Hart attend l'arrêt sur la peine "avec impatience"

C'est le cas d'Alexandre Hart, comme l'explique son avocat, Renaud Molders-Pierre: "Monsieur Hart attend avec impatience, depuis le premier jour, les plaidoiries sur la peine et surtout l'arrêt sur la peine pour savoir finalement quel est son sort judiciaire."

Comme les autres, il devrait être fixé demain soir. Tous risquent la réclusion à perpétuité sauf Killian Wilmet, mineur au moment des faits. Il peut être condamné à 30 ans maximum.

Jeudi dernier, les 5 jeunes ont été reconnus coupables d'assassinat, de torture, de traitements inhumains, d'attentat à la pudeur, de séquestration, de coups et blessures. Et 4 des 5 sont aussi reconnus coupables de viol sur Valentin Vermeesch.

Après la lecture du réquisitoire, les avocats de la défense plaideront. Ils demanderont aux jurés de laisser parler leur cœur, de permettre aux 5 assassins d'avoir un avenir, même si eux n'en ont laissé aucun à Valentin Vermeesch.