Les proches de Steve B. révèlent le passé du meurtrier présumé de Julie: "Il a été violé à l'âge de dix ans"

Steve B. a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Julie, 23 ans. La jeune femme était portée disparue dans la région d'Anvers. Son corps sans vie a finalement été retrouvé dans le canal. L'homme inculpé est un violeur récidiviste qui aurait dû être en prison lorsque Julie a disparu. La lenteur de la justice belge lui a cependant permis de rester libre jusqu'à il y a quelques heures.



Ce mardi, des quotidiens flamands dévoilent l'histoire du suspect. Elle est racontée par sa famille, un oncle, une tante, son père légal, ou par des personnes qui l'ont croisé sur sa route vers l'ignominie.



Violé à l'âge de 10 ans



En 2016, un oncle de Steve B. et sa femme l'ont croisé après qu'il ait été relâché. Ils se sont confiés au quotidien flamand Het Laatste Nieuws. "Il a vécu avec nous pendant quelques mois, puis il est parti pour Anvers", explique cet oncle. "Steve n'a jamais eu la vie facile. Il a été violé à l'âge de dix ans. Ça a marqué son enfance et ça l'a rendu ingérable. Au fil des ans, il est devenu plus agressif. Ça devait bien basculer un jour".



Le père légal (pas biologique) de Steve B. en dit un peu plus à nos confrères de Het Nieuwsblad sur l'enfance du suspect. "Il a été violé par son beau-père. Une plainte a été déposée, mais le beau-père n'a jamais été reconnu coupable. Il est décédé paisiblement en Espagne quelques temps plus tard. Je vais haïr cet homme pour toujours", confie-t-il.



"Steve est devenu très violent après l'agression. Il n'y avait aucune maison d'accueil qui pouvait le garder. Il a été en établissement psychiatrique dès ses 12 ans", confie le père légal. "Moi je ne le voyais presque plus, parce que ça n'allait pas. Je n'ai entendu parlé de lui que lorsqu'il y avait à nouveau des problèmes. Une institution à Genk où il était m'a un jour appelé parce que je devais venir le chercher. Ils n'arrivaient plus à le gérer", explique-t-il.





Dérive vers la drogue, la criminalité et les violences sexuelles



À l'âge adulte, Steve B. consomme de la drogue et se rend coupables de divers crimes. Entre 2004 et 2008, entre ses 24 et 28 ans, il purge une peine de prison de quatre ans et demi notamment pour le viol d'une adulte, des vols, des infractions routières et du recel.



Vers l'année 2012, il devient père d'un garçon. Nous ignorons si l'individu a été proche de son fils ou non.





Steve B. libéré de sa détention préventive grâce à l'intervention d'un psychiatre et d'une tante



Fin 2016, il a commis un vol avec violence et le viol de son ex-petite-amie. Pour ces faits, il passe deux mois et demi en détention préventive. Début 2017, au moment du renvoi de l'affaire par la chambre du conseil vers le tribunal correctionnel, la chambre du conseil décide de le relâcher sous conditions, dans l'attente de son procès.



C'est grâce à l'intervention d'une tante et d'un psychiatre que Steve B. a été libéré sous conditions. "Son psychiatre était venu me parler", raconte la tante. "Il ne voyait pas Steve comme un criminel. Il pensait que c'était un garçon qui avait besoin d'aide. 'Et si on pouvait la lui donner?', m'a-t-il dit. C'est ce que nous avons fait...", confie-t-elle.



"Nous lui avons loué un appartement et acheté des meubles. Nous lui avons trouvé un emploi, d'abord dans un restaurant chic à Keerbergen. Mais il a provoqué une dispute dans la salle remplie. Il a ensuite eu un autre travail... Mais il n'en avait plus envie et il s'est arrêté", précise cette tante.



Malgré les violations de ses conditions de libération, l'homme ne retourne pas en prison et se remet à vivre dans la rue. "Le fait qu'il ait tué cette fille détruit complètement nos vies. Il est horriblement inhumain, brisé. Nous n'aurions pas dû l'aider", regrette la dame.





Condamné en 2017 mais pas arrêté



Toujours en 2017, le tribunal correctionnel d'Anvers condamne Steve B. à quatre ans de prison pour le viol de son ex-petite-amie. Le parquet requiert son arrestation immédiate, mais le tribunal ne la prononce pas. "L'homme a fait appel et son dossier a été examiné en mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers. A cette audience, l'agenda des conclusions avait été porté à novembre 2018. A cette date, l'affaire a toutefois été postposée pour une durée indéterminée. La dernière condamnation n'est donc pas encore définitive et ne peut donc pas encore être exécutée", explique aujourd'hui le cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V).

Tous les sans-abri savaient qu'il avait été reconnu coupable de viol

La suite du parcours de Steve B., c'est Anouar qui la raconte. Il l'a rencontré à plusieurs reprises il y a quelques mois. À l'époque, ils étaient sans-abri et traînaient dans le même quartier. Le témoin vit aujourd'hui à une adresse permanente et a trouvé un emploi. Lorsqu'il a vu l'appel de la police avec la photo de Steve B., il a tout de suite contacté les forces de l'ordre. "Je l'ai reconnu immédiatement", dit-il.



Aujourd'hui, il en dit plus sur le passé récent du suspect. "J'ai souvent dormi avec lui la nuit dans un garage à vélos. Il a beaucoup bu. Vraiment beaucoup. Il a été endurci par la vie dans la rue. Il trouvait sa nourriture dans les poubelles des supermarchés. Il approchait les passants pour des boissons et des cigarettes. Tous les sans-abri savaient qu'il avait été reconnu coupable de viol, mais Steve lui-même n'en a jamais parlé", raconte Anouar.





Une réapparition surprise en 2019



Au début 2019, Steve B. refait son apparition lors d'une réunion de famille. Des cousins et cousines s'étaient retrouvés dans un bowling à Aartselaar. "Quand j'ai vu sa photo dans l'appel à témoins, je l'ai reconnu immédiatement. Mais sur les photos, il a l'air négligé. Il est très différent de la réunion de famille. Quand il est apparu, il était décemment habillé. Il s'est aussi comporté normalement et a parlé à tout le monde. Vous n'auriez pas dit qu'il dormait dans la rue", raconte une cousine présente ce jour-là.



"Il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet au sein de la famille. Qu'il avait toujours été impliqué dans la drogue et l'alcool, et qu'il avait commis de nombreux cambriolages et vols pour ça. Les personnes qui étaient proches de lui, comme son oncle et sa mère adoptive, ont pris coup sur coup", indique encore la dame.



La suite, nous la connaissons. Une jeune femme de 23 ans disparaît à Anvers en ce début du mois de mai. Elle ne verra jamais l'été... Il semble que Steve B. ait croisé sa route. Toujours présumé innocent, l'homme a été inculpé pour le meurtre de la jeune femme.