Les recherches pour retrouver Juliette Goormans se concentrent à la mer du nord

(Belga) Les recherches pour retrouver Juliette Goormans, une adolescente namuroise disparue vendredi, se concentrent à la mer du nord, a indiqué dimanche le parquet de Namur.

La jeune fille aurait été vue à la côte belge samedi. C'est la thèse de la fugue qui est donc privilégiée. L'adolescente de 14 ans a disparu depuis vendredi matin peu avant 08h00. Elle a quitté son domicile dans le centre-ville de Namur pour rejoindre la gare des bus. Elle devait ensuite se rendre à son école d'enseignement spécialisé, à Vedrin. De corpulence mince, Juliette Goormans a des yeux bruns et des cheveux châtain foncé mi-longs attachés avec un élastique. Au moment de sa disparition, elle portait un jeans rose, une veste fuchsia, un pull noir à capuche, des baskets blanches et un sac à dos Kipling rose. Atteinte d'un léger retard mental, elle est partie sans téléphone et sans carte bancaire, a encore souligné le parquet. Toute personne ayant des renseignements est invitée à appeler Child Focus au 116 000 ou la police fédérale au 0800 30 300. (Belga)