Les scanners à l'entrée du siège de la police fédérale jamais utilisés: pourquoi leur mise en service tarde-t-elle?

Les scanners à l'entrée du Polis Center, le siège de la police fédérale situé rue Royale à Bruxelles, n'ont jamais été utilisés, selon une information publiée par La Dernière Heure (DH) et confirmée par une porte-parole de la police fédérale.



Le bâtiment regroupe des services importants comme l'antiterrorisme, ou les sections crimes et grand banditisme. Les scanners installés mais pas en service nuisent à la sécurisation des lieux alors que le coût de ce type de matériel est important, selon la Dernière Heure.

Différentes mesures pour sécuriser le bâtiment

La police fédérale assure que différentes mesures sont mises en oeuvre pour sécuriser le bâtiment. Les visiteurs externes doivent attendre à l'accueil d'être pris en charge par leur personne de contact. Les noms de ces visiteurs doivent être communiqués à l'avance.

Il y a des patrouilles de police qui circulent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans et autour du bâtiment. De plus, des fouilles de sécurité peuvent être effectuées si cela est jugé nécessaire.

"La mise en service des scanners a déjà été reportée pour différentes raisons"

"Les scanners à l'accueil seraient effectivement un atout pour le contrôle des visiteurs et la police fédérale souhaite pouvoir les utiliser de manière efficace", réagit sa porte-parole. "Leur mise en service a déjà été reportée pour différentes raisons, budgétaires entre autres. Jusqu'à présent, les collègues qui travaillaient à l'accueil ont changé régulièrement, ce qui rendait difficile la formation d'une équipe. (...) Une équipe permanente est désormais mise en place."

Les différentes étapes nécessaires à la mise en service des scanners sont à l'ébauche. Il s'agit de réaliser une analyse de risques, de former le personnel et de décrire les procédures à suivre. L'ensemble du dossier devra être présenté au comité de prévention au travail au préalable à la mise en fonction des scanners.