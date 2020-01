Les séparatistes du Voorpost s'en prennent à l'Open Vld, jugé belgicain

(Belga) Une poignée de membres du Voorpost, organisation séparatiste flamande, ont mené jeudi une action au siège de l'Open Vld au motif qu'il serait le plus belgicain des partis flamands.

Les flamingants ont collés des affiches sur les vitres de la façade du bâtiment et scandé des slogans anti-belges. Le Voorpost s'en prend particulièrement aux libéraux flamands qui seraient, selon leur porte-parole, "le parti belgicain par excellence". La police est intervenue et a interpellé ce porte-parole. Une bonne partie de l'Open Vld, dont sa présidente Gwendolyn Rutten, s'est montrée favorable ces dernières semaines à la formation d'une coalition fédérale de type Vivaldi, qui exclurait les nationalistes flamands de la N-VA, en plus du Vlaams Belang déjà exclu par le cordon sanitaire. (Belga)