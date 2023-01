Les sept accusés détenus présents au début de l'audience du procès des attentats

(Belga) Les sept accusés détenus étaient cette fois bien présents dans leur box, à la reprise du procès des attentats de Bruxelles devant la cour d'assises vendredi matin. Deux ont toutefois souhaité ne pas assister aux débats, soit Salah Abdeslam et Osama Krayem.

Depuis le début du procès, la présence des accusés détenus à leur procès devant la cour d'assises de Bruxelles reste incertaine. Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi et Hervé Bayingana Muhirwa dénoncent les conditions dans lesquelles ils sont transférés depuis la prison de Haren vers le Justitia, où se tient le procès. Ces conditions de transfert ont été longuement débattues depuis mardi, les avocats de la défense s'offusquant que des fouilles à nu systématiques soient encore opérées malgré une ordonnance du tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé les interdisant de manière systématique et non motivées par un danger précis. La journée de jeudi avait été consacrée aux motivations des fouilles à nu - qui avaient dû être traduites du néerlandais vers le français, langue de la procédure. Ce vendredi, les justifications ont une nouvelle fois été transmises en néerlandais et ont été envoyées en traduction. La présidente de la cour d'assises a précisé qu'à partir de lundi, elles seraient communiquées en français directement. Si les sept accusés détenus étaient bien présents à l'entame de l'audience, deux ont cependant décidé de ne pas assister aux débats, à savoir Osama Krayem et Salah Abdeslam. Ce dernier a d'abord sollicité la parole à la présidente de la cour, pour évoquer les conditions de transfert. Laurence Massart lui a assuré qu'elle lui donnerait la parole à la suite de l'exposé des pompiers, qui doivent retracer leur intervention à Maelbeek le 22 mars 2016. L'accusé a ensuite décidé de ne pas assister à l'audience. (Belga)