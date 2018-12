Les services de sécurité allemands également à la recherche du frère du suspect

(Belga) Les services de sécurité allemands sont également à la recherche de Sami C., le frère de l'auteur présumé de la fusillade à Strasbourg mardi soir, indique mercredi le journal Tagesspiegel. Les deux hommes vivent à Strasbourg, selon le quotidien.

Les frères sont considérés comme radicalisés et appartiendraient au milieu islamique de Strasbourg, précise un haut responsable de la sécurité au journal. L'auteur présumé de l'attaque a séjourné derrière les barreaux en Allemagne de janvier 2016 à février 2017 pour cambriolages. En février 2017, Chérif C. a été transféré en France, où il a été considéré par les autorités comme une menace terroriste, ce qui n'était pas le cas en Allemagne, selon le Tagesspiegel. La vengeance pourrait être un mobile de l'attaque commise sur le marché de Noël de Strasbourg, estiment des sources de la sécurité. Chérif C. a ainsi pu réagir de manière impulsive après que la police a tenté de l'arrêter mardi matin. (Belga)