Les sols de la prison de Beveren doivent déjà être remplacés

(Belga) La prison de Beveren n'a que quatre ans, mais une rénovation importante est déjà prévue au sein de l'établissement: les sols de béton des 190 cellules doivent être remplacés, écrit samedi le Gazet van Antwerpen.

Le complexe pénitentiaire a été construit par le consortium Interbuild-BAM et a été inauguré en 2014. Il peut accueillir 300 détenus et était censé être à la pointe de la modernité. Pourtant, quatre ans plus tard, les sols doivent déjà être changés car ils comportent des trous et des bosses. L'information a été confirmée par le SPF Justice ainsi que par la Régie des bâtiments. Les coûts seront pris en charge par le consortium, indique cette dernière. La CGSP Justice déplore cette situation: "Il est interpellant que (les pouvoirs publics) devront encore payer pendant 21 ans pour cet établissement et que déjà de tels problèmes structurels apparaissent", selon Robby De Kaey du syndicat socialiste. (Belga)