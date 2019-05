Les unités spéciales de la police fédérale dévoilent leur tout nouveau centre d'entraînement ultramoderne: à quoi va-t-il servir?

Les unités spéciales de la police fédérale s'équipent d'un tout nouveau centre d'entraînement qui a été inauguré ce lundi matin. Il met l'accent sur les exercices contre des attaques terroristes.

Lors d'une démonstration d'une opération, les unités spéciales de la police fédérale investissent un appartement à Etterbeek, en région bruxelloise, à la recherche d'un suspect. Un décor permet de reproduire les conditions réelles d'intervention. C'est l'objectif de ce tout nouveau centre d'entraînement.

"Nos opérations sont tellement complexes et dangereuses qu'une préparation est nécessaire. Avec cette infrastructure, il nous est possible de construire en fait l'appartement dans lequel il faut intervenir", explique Roland Pacolet, directeur des unités spéciales de la police fédérale.

Ce nouvel outil modulable permet de simuler différents scénarios comme reproduire le même environnement que lors des opérations antiterroristes à Verviers ou à Forest. Un moyen d'améliorer la préparation des policiers face aux terroristes. "Ils sont de mieux en mieux préparés. Ils ont aussi leurs méthodes et matériels qui évoluent techniquement et donc la police doit suivre la même évolution", Marc De Mesmaeker, commissaire général de la police fédérale.

Le coût total de l'investissement n'a pas été révélé. Ce projet lancé en 2015 a été en grande partie financé par l'Europe.

Les unités spéciales d'autres pays européens pourront également s'entraîner dans ce centre ainsi que notre police locale. "On collabore avec des unités de la police locale et donc on va les inviter ici pour s'entraîner ensemble parce que on se rend bien compte qu'en cas d'incident la police locale sera la première sur les lieux", souligne Roland Pacolet.

Avec ces nouvelles installations, la police fédérale affirme être aujourd'hui à la pointe en termes de préparation des unités spéciales. L'ambition du futur est de pouvoir y intégrer des entraînements en réalité virtuelle.