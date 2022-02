Les vêtements retrouvés dans le canyon de Colca n'appartiennent pas à Natacha de Crombrugghe selon un média péruvien

Des affaires retrouvées au Pérou n'appartiennent finalement pas à Natacha De Crombrugghe, la jeune Belge de 28 ans portée disparue depuis le 23 janvier.

Des vêtements féminins avaient été retrouvés dans le canyon de Colca, annonçait il y a peu la Gazzeta de Arequipa. Cependant, ce jeudi, le média péruvien La República a déclaré que la police a récupéré les vêtements qui avaient été retrouvés. Selon le journal, ceux-ci se trouvent dans la région depuis plus de trois mois. Il serait donc exclu que ces affaires appartiennent à Natacha de Crombrugghe. Elles seront néanmoins soumises à un examen.

En revanche, un sac à dos appartenant à la touriste belge disparue Natacha de Crombrugghe a bien été retrouvé au Pérou. Le parquet de Bruxelles l'a confirmé à nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. "Je peux confirmer qu'un sac à dos a été retrouvé dans l'hôtel où elle séjournait avant sa disparition", a déclaré Sarah Durant du parquet de Bruxelles. "Nous cherchons actuellement à savoir si nous pouvons déduire quoi que ce soit du contenu de ce sac à dos. Pour l'instant, cependant, aucune autre information ne circule à ce sujet".

D'importants moyens déployés pour retrouver la jeune femme

La jeune femme de 28 ans a disparu il y a un peu plus de deux semaines. Elle n'a plus donné signe de vie depuis lors. Les recherches se poursuivent au Pérou pour la retrouver. Selon le journal péruvien RPP Noticias, des policiers, des guides de montagne et des sauveteurs ratissent en ce moment le canyon du Colca. C'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois après avoir visité le Machu Pichu. À l'aide de drones, les secouristes tentent d'accéder à des zones inaccessibles. Les sauveteurs sont également descendus dans certains ravins à la recherche de traces de la touriste qui n'a plus donné de nouvelle, mais jusqu'à présent, ces recherches sont infructueuses.